"Mário Centeno foi muito ajudado pelas circunstâncias. Com João Leão vamos ver"

Silva Peneda acredita que João Leão tem todas as condições para ser um bom ministro das Finanças. O antigo presidente do Conselho Económico e Social, lembra na TSF que trabalhou de perto com o novo responsável pela pasta das finanças, durante o período de presença da Troika em Portugal.

João Leão foi membro do Conselho Económico e Social entre 2010 e 2014, um período em que assumia funções nas discussões com os parceiros sociais. Silva Penada lembra "um homem sempre muito bem preparado, com posições bem fundamentadas".

"Não deu para avaliar questões políticas, pois isso era com os parceiros sociais, mas, esteve sempre à altura das situações", recorda Silva Peneda, explicando ainda que João Leão, nas reuniões com os parceiros sociais, conquistou o respeito daqueles com quem negociava, mostrando-se "sempre muito sólido".

"Não vejo nada no perfil de João Leão que diga que ele não vai fazer um bom lugar. Tem todas as condições para o fazer, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista técnico. As circunstâncias muitas vezes ajudam, no caso de Mário Centeno foi muito ajudado pelas circunstâncias, agora vamos ver o que acontece com João Leão".

Os desafios de João Leão

"Este orçamento suplementar tem, na minha opinião, alguns pressupostos algo otimistas, na minha opinião. Portanto é um risco, um orçamento de algum risco", considera Silva Peneda sobre aquele que diz, será o primeiro desafio para o novo Ministro das Finanças.

Mas logo depois de defender este documento, e ainda durante o verão, o gabinete de João Leão terá, explica Silva Peneda, de começar a preparar o orçamento do próximo ano. "O orçamento de 2021 terá de começar a ser preparado em julho, agosto. E vai ser preparado numa fase de alguma incerteza, e não é um orçamento nada fácil de preparar, e admito mesmo que em 2021 vão ter de fazer orçamentos retificativos. As previsões não vão ser fáceis de fazer".

Mário Centeno e o Banco de Portugal

"Se estivesse no lugar de Mário Centeno, nunca iria para o Banco de Portugal", considera Silva Peneda. "Vai ter um papel de supervisão sobre decisões que ele mesmo já tomou", considera, e por isso, há questões éticas a penderar, diz o antigo ministro do Emprego e da Segurança Social. "São para mim questões da ética, na lei nada impede que seja. Mas parece que ele quer muito ser, e quando alguém quer muito ser. No caso dele [Mário Centeno] não iria".