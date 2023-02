Marisa Matias antecipa "decisão serena" sobre liderança do BE

A eurodeputada do BE Marisa Matias © Maria João Gala /Global Imagens

A eurodeputada do BE Marisa Matias antecipou esta terça-feira uma "decisão serena" quanto à sucessão de Catarina Martins na liderança do partido e considerou que os bloquistas vão sair unidos da Convenção Nacional de maio.

Em declarações à agência Lusa depois de ter sido conhecido que Catarina Martins vai deixar a liderança do BE na convenção do partido, Marisa Matias assumiu que não ficou surpreendida com esta decisão, com a qual se mostrou solidária, tal como seria "se a decisão tivesse sido a de continuar".

Para a antiga candidata presidencial apoiada pelo BE, o partido não corre o riso de voltar à divisão de 2014 - quando a convenção terminou então empatada -, defendendo que "para isso contribuiu muito o modelo de liderança de Catarina Martins", antecipando que esta "será uma decisão serena" porque dentro do partido "existem seguramente várias opções interessantes".

"Não estou preocupada, acho que temos soluções boas disponíveis e que sairemos unidos desta convenção. Unidos como estávamos unidos e estamos ainda em torno da liderança da Catarina", disse.

Segundo Marisa Matias, "os contextos políticos mudam muito rapidamente e para eles é preciso ter respostas adequadas e diferentes".

"Acho que está bem construirmos uma solução diferente, como uma liderança diferente, como estaria bem também continuarmos a trabalhar. Acho que estamos todos disponíveis para construir mais partido, para o procurar reforçar num contexto que é diferente dos anteriores", enfatizou.

A dirigente bloquista enfatizou o papel fundamental de Catarina Martins "para uma das experiências políticas mais interessantes dos últimos anos em Portugal quando na campanha de 2015 lançou o desafio de um possível acordo parlamentar que veio dar origem à geringonça".

"Foi muito importante na consolidação do partido, da agenda política e foi determinante para consolidar o partido num momento muito difícil", elogiou, recordando que quando Catarina Martins assumiu a liderança, o BE estava "num momento particularmente difícil".

Catarina Martins anunciou hoje que vai deixar de ser coordenadora do BE na próxima Convenção Nacional bloquista uma vez que não se vai recandidatar.

A deputada e dirigente bloquista Mariana Mortágua deverá ser candidata à liderança bloquista na próxima convenção nacional, em maio, soube a agência Lusa junto de fonte do partido.

Na conferência de imprensa desta manhã, Catarina Martins manifestou "absoluta tranquilidade" de que há pessoas "com capacidade, força e preparação" para a substituir no cargo, esperando uma convenção com "soluções de unidade no partido".

A ainda líder do BE afirmou que a década durante a qual esteve à frente dos destinos do BE foi de "vitórias e derrotas", explicando que "o que mudou agora" foi "a instabilidade da maioria absoluta" e que a crise "multiplicada dentro do Governo e em choque com a luta popular é o sinal do fim de um ciclo político".

"No Bloco não há períodos muito longos de funções como a coordenação. O que me fez decidir neste momento foi pensar que é agora que o Bloco deve começar a preparação da mudança política que já aí está", justificou.

Catarina Martins está à frente dos destinos do partido desde novembro de 2012, na altura em parceria com João Semedo, quando foram eleitos coordenadores do Bloco de Esquerda, então numa inédita liderança "bicéfala", modelo abandonado dois anos depois, na Convenção Nacional seguinte, em 2014.