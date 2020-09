Marisa Matias diz que discurso de Von der Leyen "não bate certo" com realidade

© Artur Machado/Global Imagens

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias identificou esta quarta-feira no discurso do Estado da União proferido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, várias dimensões em que o mesmo "não bate certo" com a realidade.

"É um discurso que eu creio que procura cobrir a generalidade dos problemas que estamos a enfrentar. A questão é que não estamos a fazer uma análise de retórica ou de conteúdo, estamos a fazer uma análise política, e, desse ponto de vista, creio que há dimensões em relação às quais o discurso não bate certo de nenhuma forma com a realidade", afirmou, em declarações à Lusa no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A deputada do Bloco apontou a título de exemplo "a questão do emprego, que foi muito referida pela presidente, e a questão da proposta de um salário mínimo em todos os países da UE", que também saúda.

Lembra, contudo, que há "15 milhões de desempregados, ou seja, um Portugal e meio de desemprego na UE neste momento, e muitos deles estão nessa situação porque estão desprotegidos, porque são precários, porque não têm direitos laborais em consequência daquilo que tem sido a intervenção da UE".

"Eu gostaria de ter visto da parte da presidente da Comissão um comprometimento real com romper com as politicas da União Europeia que, de facto, promovem a precariedade, promovem a não proteção dos direitos humanos, por exemplo quando pensamos nas questões dos refugiados, e que não têm medidas concretas para responder porque não há recursos", apontou.

Marisa Matias reagia ao primeiro discurso do Estado da União proferido por Von der Leyen, em funções na liderança do executivo comunitário desde dezembro de 2019.