Marisa Matias prevê 256 mil euros de despesas na campanha das presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, prevê gastar até 256 mil euros na campanha eleitoral, que será adaptada às "exigências da pandemia", anunciou esta segunda-feira a candidatura.

Marisa Matias entregará esta segunda-feira, no último dia do prazo, no Tribunal Constitucional, um orçamento de 256 mil euros, "um valor significativamente abaixo do que entregou há cinco anos" que foi de cerca de 454 mil euros, sublinhou a candidatura.

"Adaptando a campanha às exigências da pandemia e salvaguardando a saúde, um terço do orçamento corresponde ao envio do jornal de campanha para o domicílio das pessoas", destaca a candidatura na nota divulgada.

Do conjunto das candidaturas apresentadas, a do candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, é a que apresenta o valor previsto mais elevado, de 450 mil euros.

Já o atual Presidente da República, que se recandidata ao cargo, prevê despesas de até 25 mil euros, enquanto Ana Gomes apresentou um orçamento de até 50 mil euros. enquanto o líder do Chega, André Ventura, tem 160 mil euros orçamentados e o dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan um valor "abaixo de 40 mil euros".