Marques Mendes avança que peritos vão propor fim das restrições horárias

Os peritos vão propor ao Governo o fim das restrições horárias na restauração e nos espaços culturais durante a próxima reunião do Infarmed, esta terça-feira.

A informação foi avançada por Luís Marques Mendes no seu espaço semanal de comentário, na SIC, que explicou que a proposta tem como contrapartida a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo à Covid-19 aquando do acesso aos locais.

"A proposta é a de se acabar com as restrições horárias que existem neste momento", assinalou o comentador, que explicou que a iniciativa dos peritos não inclui "todas as restrições, como acabar com a máscara, com o distanciamento ou com [o limite] de lotação máxima em alguns estabelecimentos".

O fim da limitação de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em concelhos de risco elevado ou muito elevado deverá também ser propostos pelos peritos.

Os peritos propõem que, em alternativa, "se aposte na testagem, na vacinação e no certificado Covid", o que terá como consequência que quem não tem um destes instrumentos à sua disposição possa ter "algumas dificuldades" de acesso a certos locais.

