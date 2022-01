Por Lusa 30 Janeiro, 2022 • 21:06 Partilhar este artigo Facebook

O líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, assumiu este domingo que as projeções são "más notícias" e dão conta de uma derrota eleitoral do BE, considerando que a "bipolarização forçada" teve "sucesso na criação de um voto útil à esquerda".

"Creio que todos viram as projeções que assistimos, elas dão conta de más notícias, de uma derrota do Bloco de Esquerda, mas de uma noite também que ainda será longa", disse Pedro Filipe Soares numa primeira reação desde o quartel-general do BE para esta noite eleitoral, o Capitólio, em Lisboa.

Segundo o dirigente do BE, "a estratégia criada pelo PS de chantagem para o país parece ter tido algum sucesso com uma ajuda que não é despiciente de uma bipolarização forçada, criada ao longo das últimas semanas e que aparentemente teve sucesso na criação de um voto útil à esquerda".

"No entanto, o BE cá estará para essas lutas fundamentais no país: no trabalho, na saúde, na educação, naquilo que nos une enquanto país e nos desafios que hoje sendo maiores não nos fazem esmorecer", assegurou.

