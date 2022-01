Máscaras irregulares e votação sem demora em Leiria

Até ao meio-dia tinham participado em Leiria 1.184 eleitores © TSF

A votação decorre praticamente sem demora na Escola Básica 2/3 D. Dinis, pelas 15 horas, sem fila ou com pequenos tempos de espera ao ar livre. Há dois pontos de acesso ao recinto e um total de oito mesas de voto, com todas as condições para votar em segurança. Muito perto, na mesma rua, está instalado o outro posto para voto antecipado em Leiria, com mais quatro mesas de voto, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.

A maior afluência aconteceu ao final da manhã e até ao meio-dia tinham participado em Leiria 1.184 eleitores, cerca de um terço dos 3.714 inscritos no concelho. Alguns deles com máscaras comunitárias, que não são permitidas. Em alternativa, foi-lhes fornecida uma máscara de acordo com as orientações para o dia de hoje.

Comparativamente com atos eleitorais anteriores, o Município de Leiria reduziu o número de eleitores por mesa, para evitar aglomerações. A autarquia mobilizou uma equipa de uma centena de pessoas para este domingo, das quais quatro foram substituídas ontem, por se encontrarem em isolamento.

