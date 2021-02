Matemático sobre pandemia: "Se deixarmos que Rt chegue a 1.2, vamos ter nova vaga"

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Parlamento continua a ouvir especialistas sobre a aplicação das medidas de resposta à pandemia. Jorge Buescu, professor do Departamento de Matemática de Ciências Universidade de Lisboa, pede que as medidas de contenção sejam implementadas no tempo certo, e alerta que o país não pode voltar a aproximar-se de um Rt superior a 1.

Perante os deputados, o professor da Universidade de Lisboa mostrou que quando o Rt sobe, a incidência vai subir, o que permite prever o efeito da pandemia. Com recurso a um gráfico que mostra a incidência e o Rt ao longo dos últimos seis meses, Buescu explicou que "a análise do Rt permite-nos saber que vem aí uma onda exponencial com algum avanço".

"Muito rapidamente se perde o controlo", alertou, explicando que existe uma correlação entre o Rt e a incidência da doença.

Jorge Buescu aponta que, quando o Rt chega a 1.2 "já é demasiado tarde para intervir". "Se queremos dominar as ondas, não podemos deixar chegar a esse ponto. É muito difícil fazê-lo descer", disse.

"Quando o Rt se aproxima de 1.2, dentro de 15 dias vamos ter uma nova vaga. No futuro próximo não podemos deixar que isso aconteça", explicou.

O prefessor da Universidade de Lisboa lembrou os deputados que o Rt esteve acima de 1 durante três meses, com medidas que "demoraram cerca de um mês e meio a ter efeito". Buescu assume que o crescimento exponencial de novos casos "não é controlável".

Portugal com condições para desconfinar apenas no final de março

Carlos Antunes, professor de Engenharia Geoespacial da Universidade de Lisboa, lembrou que o número de internamento nas unidades hospitalares ainda está longe dos números antes do Natal.

"Os números de camas pré-Natal nos cuidados intensivos só serão conseguidos a 6 de março", aponta, alertando para a necessidade de o número de internados diminuir para que o país possa desconfinar.

Com quatro classes de risco, Carlos Antunes explicou que o objetivo é dar "uma resposta de precaução para um fenómeno exponencial". "Os níveis muito elevados definem as linhas vermelhas que não podemos ultrapassar", disse.

O professor pediu, igualmente, que as medidas sejam implementadas quando se dá a transição do nível 2 para o 3, e alerta que Portugal só deverá voltar ao segundo nível no final de março. Antes disso, o Governo não deve avançar para o desconfinamento.