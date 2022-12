Medina arrasa TAP: "Não é adequado que indemnização não seja do conhecimento das Finanças"

O ministro das Finanças, Fernando Medina © António Pedro Santos/Lusa

Fernando Medina reitera que "não tinha de saber" da indemnização a Alexandra Reis já que "não era ministro" quando se deu o processo. No entanto, na opinião do atual governante, a administração da TAP devia ter dado conta das negociações à tutela financeira.

Na altura da saída de Alexandra Reis da administração da TAP, o ministro das Finanças era João Leão que, garante, "não sabia" da polémica indemnização de meio milhão de euros paga a ex-secretaria de Estado.

Na opinião do atual ministro das Finanças, Fernando Medina, uma indemnização "tão significativa" de uma empresa pública tem de ter o aval de quem manda nas contas do país, ou seja, do Ministério das Finanças.

"Não é adequado que uma empresa que tem uma tutela financeira que é o Ministério das Finanças, em que há decisões deste tipo de impacto, que não seja do conhecimento do Ministério das Finanças. Não é regular", responde, em resposta aos jornalistas.

Questionado se a atual administração da TAP tem condições para continuar à frente dos destinos da companhia aérea, o ministro remete para a avaliação da Inspeção-Geral das Finanças, que já está em curso a pedido do Governo.

"Está em curso um processo de avaliação sobre a forma como ocorreu esse processo. No fim dessa auditoria da IGF o Governo tirará as suas conclusões, quer sobre o funcionamento da empresa, mas também sobre o quadro geral que deve ser alterado para evitar que estas situações se repitam", atirou.