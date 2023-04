Medina diz que mulher de Galamba não foi nomeada, Costa não ouviu avisos de Marcelo e outros destaques TSF

O ministro das Finanças Fernando Medina © Lusa

Depois de a TVI ter noticiado que a mulher de João Galamba está nas Finanças sem ter sido nomeada, o titular da pasta, Fernando Medina, rejeita qualquer contratação direta. Na audição da Comissão de Finanças, no Parlamento, Medina lamentou "a tentativa de fazer combate político", negando que a mulher do ministro das Infraestruturas tenha sido nomeada pelo executivo.

Ainda sobre este caso, na Manhã TSF, o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha acusou o Governo de jogar com as palavras neste caso em torno da mulher de João Galamba.

A mais de 10 mil quilómetros, António Costa mostra-se sereno face às várias polémicas em torno da TAP. Em declarações à RTP, na Coreia do Sul, onde está numa visita oficial, o primeiro-ministro diz que não ouviu os avisos do Presidente da República e garante que as consequências políticas serão só tiradas no final do inquérito à gestão da companhia aérea.

Já Marcelo está no continente e passou a manhã a rever diplomas do Governo. O Presidente da República promulgou hoje o decreto que isenta o IVA em produtos alimentares.

No plano internacional, as forças ucranianas estão a perder terreno em Bakhmut, que tem sido palco de intensas batalhas nas últimas semanas. A TSF esteve a poucos quilómetros da frente de combate e nota-se apreensão entre os ucranianas, que estão a preparar as ruas face ao avanço russo.

A terminar, destaque ainda para um relatório do IPMA. Março foi o segundo mês mais quente de sempre a nível global.