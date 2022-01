Meio milhão de eleitores portugueses a viver em França votam por via postal

© Global Imagens (arquivo)

O número de eleitores aumentou exponencialmente, depois do recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, em 2018. Um número mais elevado do que nunca, explica Paulo Marques, conselheiro das comunidades portuguesas em França, lembrando que "mais eleitores podem representar mais abstenção. Há muitas pessoas, nomeadamente os mais jovens, que sabem que há, agora, eleições em Portugal".

Contrariamente aos anteriores atos eleitorais, os boletins de voto para as estas eleições legislativas chegaram atempadamente. "Há muito mais pessoas a votar, comparando com as últimas eleições legislativas e esperamos continuar nessa dinâmica", espera Paulo Marques.

Nestas eleições participam 1,5 milhões de eleitores portugueses no mundo. O modelo legislativo e de participação das comunidades "deveria ser revisto" com "um aumento de deputados eleitos'', acredita Paulo Marques, lembrando que "a França tem 11 deputados eleitos no mundo, com um número de eleitores mais reduzido que os portugueses a residir fora de Portugal".



O voto presencial não foi muito procurado em França. "Apenas cinco eleitores votam sábado e domingo em Paris e Orleães", descreve o cônsul português em Paris, Carlos Oliveira. Os portugueses a viver fora do país formam o terceiro maior círculo eleitoral e elegem quatro deputados, dois na Europa e dois no resto do mundo.