Melhor líder para PSD? Empate entre candidatos perante maioria desinteressada

© Rodrigo Cabrita

Por Filipe Santa-Bárbara 27 Maio, 2022 • 00:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Independentemente de quem ganhar a eleição no sábado, há um dado que deve preocupar o próximo líder do PSD: o desinteresse geral pelo partido. 58% dos inquiridos na sondagem Aximage para a TSF/JN/DN revelaram não ter opinião na resposta à pergunta "qual dos dois candidatos será o melhor líder para o PSD?". De resto, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva empataram com 21% das preferências para cada um, ainda assim com Montenegro a cativar mais entre o eleitorado social-democrata.

Desde logo, é importante lembrar que quem vai decidir a eleição são os militantes do PSD com as quotas em dia, mas este estudo permite tirar ilações mais gerais, até para que o próximo líder possa estudar estratégias para convencer o eleitorado.

Tirando a maioria desinteressada, dos que têm opinião firmada, Luís Montenegro leva vantagem nos inquiridos da região centro, sul e ilhas. A norte, a preferência vai mesmo para Jorge Moreira da Silva sendo que, nas duas áreas metropolitanas, regista-se um empate entre candidatos.

Por idade, os inquiridos mais novos (até 34 anos) estão maioritariamente com o antigo líder parlamentar, mas as diferenças vão se esbatendo à medida que a idade avança de forma favorável ao antigo ministro de Pedro Passos Coelho que leva vantagem nos inquiridos acima dos 50 anos.

Nas classes socioeconómicas, a classe média tem preferência clara por Jorge Moreira da Silva, já os inquiridos de classe baixa e alta escolhem Luís Montenegro como o melhor líder para o partido.

Votantes do PSD preferem Montenegro

Se nas preferências gerais os dois candidatos estão empatados, um ponto positivo para Montenegro é o facto de colher mais entre inquiridos que nas últimas legislativas meteram a cruz no PSD. 41% dos inquiridos que votaram PSD preferem Montenegro face aos 22% que revelam maior consideração por Moreira da Silva. Nota: dos votantes PSD, 38% revelaram não ter opinião sobre o próximo líder.

Mas não é só entre social-democratas que Montenegro mais pontua, também os que votaram no Chega têm clara preferência (35% versus 23%) pelo candidato de Espinho. Ainda em vantagem, mas mais ténue está no eleitorado do PS (27% contra 24%) e da Iniciativa Liberal (29% contra 28%).

A esquerda claramente prefere Moreira da Silva com o ex-diretor da OCDE a recolher preferência nos votantes da CDU, Bloco de Esquerda e Livre. Sendo que da direita vem também uma preferência clara: os que votaram CDS em janeiro escolhem Moreira da Silva em detrimento de Luís Montenegro (41%-31% favorável a Moreira da Silva).

No que diz respeito a abstencionistas nas últimas eleições, a larga maioria revela não ter opinião sobre o tema, mas os inquiridos que a expressaram dão preferência a Moreira da Silva.

No fim, o que valerá é mesmo a escolha dos militantes, já este sábado à noite, quando forem conhecidos os resultados da chamada às urnas dos cerca de 44 mil que reúnem as condições para poder votar nas diretas do partido.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre as eleições diretas no PSD.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 24 de maio de 2022. Foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 805 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob direção técnica de Ana Carla Basílio.