Mendonça Mendes ouvido no Parlamento sobre SIS a 6 de junho

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes © António Pedro Santos/Lusa

Por Francisco Nascimento 31 Maio, 2023 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, vai ser ouvido na Assembleia da República no dia 6 junho, às 15h00, sobre a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso que envolve João Galamba.

O PS chumbou a audição pedida pela Iniciativa Liberal, mas o partido recorreu ao direito potestativo para forçar os esclarecimentos do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro no Parlamento.

António Mendonça Mendes tem recusado responder a perguntas sobre a atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, depois de João Galamba ter afirmado, na sua audição na comissão de inquérito à TAP, que quem lhe disse para contactar os serviços de informações foi Mendonça Mendes.

Foi também aprovado um requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador.