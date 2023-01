Menos notas positivas, mais negativas. Marcelo regista a pior avaliação de sempre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

Quando se trata de dar notas ao desempenho do Presidente da República, nunca foi tão curta a margem entre as opiniões positivas, agora nos 45%, e as notas negativas que galgam para os 35%.

A avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a cair de forma consistente, desde há um ano, registando o valor mais baixo desta sondagem, longe dos mais de 60% que já recolheu.

Analisando as respostas de há cerca de um ano e as atuais, constata-se que o Presidente caiu na aprovação dos mais velhos e entre os eleitores socialistas que, ainda assim, são aqueles que mais apoiam Marcelo.

Os inquiridos ainda depositam mais confiança em Marcelo Rebelo de Sousa (47%) do que em António Costa (13%), enquanto 32% manifestam a mesma confiança nos dois. Continua elevado o número daqueles que querem que o Presidente seja mais exigente para com o Governo: são 76% a favor e 17% contra.

Depois da demissão de Pedro Nuno Santos, na sequência da indemnização de 500 mi euros paga a Alexandra Reis, houve quem sugerisse antecipar as legislativas, mas o Presidente fechou totalmente essa porta e fez bem, na leitura de 58% dos inquiridos nesta sondagem. Apenas 18% discordam.

E se Marcelo considerou que não existe uma alternativa "evidente, forte e imediata" ao atual Governo, os inquiridos dão-lhe razão quando respondem que o PSD não está preparado para liderar o governo, ideia que vence até junto daqueles que se assumem como eleitores do PSD.

Os social-democratas dividem-se, mas são mais (44% contra 40%) aqueles que respondem que o PSD não está preparado para ser Governo.

No total, 63% consideram que o partido liderado por Luís Montenegro não está ainda à altura, outros 21% respondem que sim e 16% não sabem.

Mas o Governo também não sai bem na fotografia desta sondagem porque quando se pergunta se irá executar da melhor forma os fundos europeus, o "não" é a resposta dada por mais de metade dos inquiridos. 32% consideram que "sim" (entre eles os eleitores socialistas), e outros 17% não sabem.

No momento em que a Iniciativa Liberal se prepara para mudar de liderança, fica claro que para mais de metade dos eleitores liberais (54%) a saída de João Cotrim de Figueiredo vai ser negativa, apenas 13% esperam efeitos positivos e outros 25% não esperam grandes diferenças. Nas respostas globais da sondagem,as opiniões dividem-se, comcerca de um terço de respostas para cada uma das hipóteses.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos protagonistas políticos.O trabalho de campo decorreu entre os dias de 10 e 14 de janeiro. Foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.