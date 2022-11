Mensagens de ódio. "Atitude do Governo denigre imagem dos polícias"

O presidente e deputado do Chega, André Ventura © António Cotrim/Lusa

André Ventura garantiu que o Chega é contra todas as práticas de racismo, xenofobia e descriminação e acusou o Governo de estar a aproveitar esta investigação jornalística para denegrir a imagem dos polícias.

"Tudo o que temos feito prende-se com exigir que todos tenham direitos e deveres, para que ninguém esteja acima da lei e todos - políticos, militares e polícias - estão igualmente nas mesmas circunstâncias. O Governo aproveita para denegrir a sua imagem, procurando associar estas práticas a um determinado partido, que é o Chega. Continuaremos a fazer a luta que temos de fazer pelas forças policiais, mas não podemos tolerar que o Governo, para desviar atenções, queira fazer do Chega bode expiatório", explicou Ventura na Assembleia da República, em reação às alegadas mensagens de ódio de polícias.

O líder do partido de extrema-direita argumentou também que, durante anos, ninguém se preocupou que outras classes profissionais fossem próximas do PCP, BE ou PS.

"Não aceitaremos fazer esse jogo com o Governo, IGAI ou MAI. O que está a acontecer entre o Governo e os polícias diminui a qualidade da nossa democracia. É público que alguns destes jornalistas são próximos de partidos de esquerda, mas isso não muda o teor da reportagem. A imprensa fez o seu papel e continua a fazê-lo. Não podemos é permitir que o Governo aproveite essa onda para agora ir perguntar aos polícias se são simpatizantes ou militantes do Chega", afirmou o presidente do Chega.

Por fim, o líder do partido revelou ter informações de que os polícias estão a ser questionados, nas respetivas esquadras, sobre aproximações ao Chega.

"O que está a acontecer é um saneamento e perseguição à classe policial", acrescentou André Ventura.

Um consórcio de jornalistas de investigação divulgou uma reportagem de Pedro Coelho, Filipe Teles, Cláudia Marques Santos e Paulo Pena na SIC, no Setenta e Quatro, no Expresso e no Público, que mostra que as redes sociais são usadas para fazer o que a lei e os regulamentos internos proíbem, com base em mais de três mil publicações de militares da GNR e agentes da PSP, nos últimos anos.

Na quarta-feira foi divulgado que a Inspeção-Geral da Administração Interna vai abrir um inquérito à veracidade das notícias que referem a publicação, por agentes das forças de Segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório e que incitam ao ódio.

Numa nota do gabinete do ministro da Administração Interna é dito que José Luís Carneiro determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) "a abertura de inquérito, imediato, para apuramento da veracidade dos indícios contidos nas notícias de hoje [quarta-feira] sobre a alegada publicação, por agentes das forças de segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório, incitadoras de ódio e violência contra determinadas pessoas".