Mesquita Nunes abandona Conselho Nacional do CDS

© Paulo Novais/Lusa

Por Francisco Nascimento com Raquel de Melo 06 Fevereiro, 2021 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Mesa do Conselho do CDS, Filipe Anacoreta Correia, continuou a insistir que a decisão sobre o voto secreto cabe aos conselheiros e não ao Conselho de Jurisdição, tal como defendem os apoiantes de Mesquita Nunes. O antigo vice-presidente do partido fala em ilegalidades e abandona os trabalhos.

Anacoreta Correia recusa que o Conselho Nacional esteja fragilizado e garante que os conselheiros têm toda a legitimidade para decidir como será o voto, colocando duas hipóteses: voto secreto ou "braço no ar" ainda que eletronicamente.

Mesquita Nunes acusa o presidente da Mesa de "não dar conhecimento a ninguém" da decisão do tribunal do partido, colocando-se de fora da reunião. "Está decisão não é só ilegal, é cobarde", aponta.

O antigo vice-presidente afirma que não cabe ao conselheiros decidir o método de votação após uma "decisão vinculativa" do Conselho de Jurisdição. Mesquita Nunes questiona: "Qual é o vosso medo?"

Anacoreta Correia responde que "há limites", e sustenta que colocar a decisão aos conselheiros "não é ilegalidade nenhum".

João Gonçalves Pereira, líder da distrital de Lisboa e apoiante de Mesquita Nunes diz que o estamos a assistir é vergonhoso e acusa o presidente da Mesa de desrespeitar os órgãos do partido.

"Eu não quero ver mais desfiliações. Estou neste partido há 25 anos e isto é inaceitável", lamenta, pedindo a Anacoreta Correia que distribua o parecer do conselho de jurisdição pelos elementos centristas.

Cerca de 40 minutos depois de ter abandonado a reunião, Adolfo Mesquita Nunes escreveu no Twitter que saiu porque "a mesa recusou o parecer vinculativo da jurisdição que obriga moções de confiança a voto secreto".

"Não querem congresso nem ouvir a liberdade dos conselheiros em voto secreto. Eu estou no cds, apenas não estou numa decisão ilegal nem participo nela", sublinhou.

Adolfo Mesquita Nunes, antigo vice-presidente do CDS, já confirmou que será candidato à liderança do partido caso seja marcado um congresso antecipado. O antigo governante pediu, num artigo de opinião, uma mudança de rumo no CDS.

Vários elementos da direção liderada por Rodrigues dos Santos, incluindo o vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila, apresentaram a demissão.