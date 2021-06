Meta de 70% vacinados no início de agosto pode sofrer atraso de 15 dias

Vice-Almirante Gouveia e Melo, coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid-19 © Leonardo Negrão/Global Imagens

A meta de ter 70% da população portuguesa vacinada no início de agosto pode estar comprometida pelo atraso na entrega de vacinas. O coordenador da Task-Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo, ouvido na Assembleia da República, admite que a presumível imunidade de grupo pode sofrer um atraso de 15 dias.

"A expectativa de terminar os 70% de primeiras doses a 8 de agosto tem sido comprometida por adiamentos de entregas e produção de vacinas de duas marcas", adianta.

Ainda assim, Gouveia e Melo garante que está a fazer "o melhor que pode" para tentar cumprir a meta. "É prudente dizer que a meta pode atrasar-se por 15 dias, se continuarem a existir sucessivos atrasos", diz.

Questionado pelo PSD sobre a data exata em que a imunidade de grupo vai ocorrer, o coordenador do plano admite que não pode garantir "a esta distância, uma vez que as expectativas vão sendo defraudadas", quanto à entrega de vacinas.

O coordenador do plano admite que as zonas populosas, como Lisboa e Vale do Tejo, são as que estão mais atrasadas no processo de vacinação. O que se deve exclusivamente à escassez de vacinas.

"Tenho ouvido que a solução é vacinar mais, dá a sensação que não estamos a vacinar ao máximo que podemos, mas queria deixar claro que estamos a vacinar ao máximo que podemos. Temos stock limitados", esclarece.

Quase um terço dos portugueses já têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses, mais cerca de 381 mil do que na semana anterior, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS), no mais recente relatório do processo de vacinação, divulgado na terça-feira.

De acordo com o documento, 2.947.718 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 29% da população, 381.498 das quais na última semana.

Ao todo, 4.688.551 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, mais 338.623 em relação ao último relatório, o que representa 46% da população, indica a DGS.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com menos percentagem de vacinados com duas doses (24%), sendo, nesta altura, a região com maior incidência da doença.

