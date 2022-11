Miguel Alves renuncia à federação do PS de Viana do Castelo

O antigo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Luís Miguel da Silva Alves © António Cotrim/Lusa

Depois de ter saído do Governo, Miguel Alves deixou a política regional. O antigo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro renunciou à federação do Partido Socialista em Viana do Castelo, sublinhando que não tem condições para liderar o PS vianense.

Esta mudança acontece depois de Miguel Alves ter sido reconduzido no cargo, há cerca de uma semana, com mais de 90% dos votos.

Miguel Alves apresentou a demissão do Governo na quinta-feira, no dia em que foi noticiado pelo Observador que é acusado pelo Ministério Público (MP) do crime prevaricação no âmbito de uma certidão extraída da Operação Teia por atos cometidos quando era presidente da Câmara Municipal de Caminha, no distrito de Viana do Castelo. Fonte do MP confirmou à Lusa esta acusação.