Miguel Macedo vai integrar equipa de revisão do conceito estratégico de segurança interna

Miguel Macedo, antigo ministro da Administração Interna © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Por Rita Costa com Cátia Carmo 02 Novembro, 2022 • 18:59

Miguel Macedo, antigo ministro da Administração Interna, foi convidado e aceitou integrar a equipa que vai rever o conceito estratégico de segurança interna. O anúncio foi feito pelo ministro José Luís Carneiro no Parlamento e já foi confirmado à TSF pelo ex-governante.

Em reação a este convite, Pedro Santana Lopes, no espaço de opinião da TSF "Não Alinhados", defendeu que este é um sinal de abertura do Governo à pluralidade de opiniões.

"É um bom gesto do ministro da Administração Interna e do Governo em geral. Miguel Macedo é uma pessoa competente, capaz. Teve uma situação complicada, mas foi ilibado. Não voltou a nada de funções políticas, mas fico contente com isto e cumprimento o Governo por esta abertura e sensibilidade perante a situação de uma pessoa que ficou um pouco maltratada sem razão", defendeu Santana Lopes.