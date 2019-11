Miguel Pinto Luz formaliza candidatura à liderança do PSD

Miguel Pinto Luz é candidato à presidência do PSD © Leonardo Negrão/Global Imagens

Miguel Pinto Luz é oficialmente candidato à liderança do PSD.

No Facebook, o social-democrata anunciou que "entregou 350 assinaturas" que dão início ao processo de formalização da candidatura.

"O Futuro diz Presente" é o slogan da campanha de Pinto Luz.

Miguel Pinto Luz já tinha informado que era candidato à presidência do PSD, recordando que se perdeu nas urnas no dia 6 de outubro, mas que é preciso "reerguer e reencontrar" o partido.

"Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as aspirações dos portugueses", explicou, na altura, o social-democrata.