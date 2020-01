Militares portugueses no Iraque estão "serenos e tranquilos"

Presidente da República está em contacto com os militares destacados na base de Besmayah © Mário Cruz/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar a situação de tensão entre o Estados Unidos e o Irão e garante que "o moral" dos militares portugueses destacados no Iraque é bom.

O presidente da República conversou ao telefone com o major Sérgio Capelo, responsável pelo contingente de 35 militares das Forças Armadas portuguesas na base de Besmayah, que lhe deu conta da "serenidade, tranquilidade e moral de todos os nossos militares".

Portugal olha para a escalada de tensão entre o Irão e os Estados Unidos em linha com a União Europeia. "Resumira a posição portuguesa com três palavras - 'atenção', 'preocupação' e 'contenção'", disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem da entrega da 1.ª edição do prémio Gonçalo Ribeiro Telles.

"Atenção porque é uma zona sensível do mundo; preocupação porque não é bom haver nessa zona sensível situações de tensão, instabilidade e imprevisibilidade; contenção no sentido de que é bom apelar a todos para que meçam os passos que dão, sejam eles estratégicos ou táticos, ditados por razões externas ou internas. Que os meçam bem, porque às vezes passos mal medidos têm consequências ou no imediato ou a prazo, que são as mais graves."