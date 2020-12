Mini-remodelação no Governo. Marcelo dá posse a novos secretários de Estado

© Diana Quintela/Global Imagens

Atrasada uma hora e meia e com a duração de três minutos. Marcelo Rebelo de Sousa deu posse de Francisco André e Rui Martinho como novos secretários de Estado.

Depois de anunciada uma mini-remodelação no Governo, o Presidente da República, com o primeiro-ministro ao lado, confirmou Francisco André como o novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e Rui Martinho como secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, para substituírem Teresa Gonçalves Ribeiro e de Nuno Tiago dos Santos Russo, respetivamente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros também marcou presença, bem como os secretários de Estado que estão de saída.

Nos tradicionais cumprimentos após a tomada de posse, foram notórias as (agora) habituais distâncias de segurança e a falta de apertos de mão.