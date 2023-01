Ministério da Agricultura diz que ministra desconhecia "envolvimento de Carla Alves em processos judiciais"

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Chema Moya/EPA

O Ministério da Agricultura garantiu, esta sexta-feira em comunicado, que a ministra Maria do Céu Antunes desconhecia o envolvimento de Carla Alves em processos judiciais.

"Considerando as recentes notícias, o Ministério da Agricultura e da Alimentação informa que a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais", pode ler-se na curta nota do Ministério enviada às redações.

O jornal Público noticiou esta sexta-feira que a secretária de Estado da Agricultura demissionária, Carla Alves, informou a ministra da tutela, Maria do Céu Antunes, antes de tomar posse como governante na passada quarta-feira, acerca das contas arrestadas que partilha com o marido.

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou na quinta-feira a sua demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.

O Correio da Manhã noticiou no mesmo dia o arresto de contas conjuntas que a secretária de Estado da Agricultura demissionária tem com o marido e ex-autarca de Vinhais, Américo Pereira, informação divulgada menos de 24 horas depois da tomada de posse da governante.

O Ministério Público acusou de vários crimes e mandou arrestar bens do advogado e antigo autarca socialista, que saiu da liderança do município em 2017, num processo de mais de 4,7 milhões de euros que tem mais três arguidos.

Em causa estão vários negócios celebrados entre 2006 e 2015, que envolvem também uma sociedade, um empresário e o reitor do antigo seminário deste concelho do distrito de Bragança.

De acordo com a investigação, foram detetadas nas contas do casal ao longo de vários anos divergências entre os valores depositados e declarados.