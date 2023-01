Ministério Público abre inquérito ao caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis

Alexandra Reis © Tiago Petinga/Lusa

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da TAP relacionado com a saída, com indemnização, de Alexandra Reis da empresa e que levou a várias demissões no Governo, revelou esta segunda-feira a PGR.

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial da PGR adiantou ainda que a investigação está entregue ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, encontrando-se sujeita a segredo de justiça.

A demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi a terceira demissão do Governo em dois dias depois de Alexandra Reis, da pasta do Tesouro, que está no centro desta polémica com a indemnização, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que acompanhou a decisão de Pedro Nuno Santos.

A decisão de indemnizar Alexandra Reis, noticiada pelo Correio da Manhã, foi criticada por toda a oposição e posta em causa até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que seria "bonito" prescindir da verba.

Na sequência deste caso, Iniciativa Liberal já anunciou uma moção de censura ao Governo, no Parlamento, onde o PS tem maioria absoluta.