Ministra acusa Montenegro e Moedas de quererem imigração "à la carte" e "por quotas"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes

Por Rita Carvalho Pereira 18 Fevereiro, 2023 • 20:47

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares ataca Luís Montenegro e Carlos Moedas, que acusa de pretenderem uma imigração "à la carte" e "por quotas" em Portugal. Ana Catarina Mendes discursou, este sábado, no encerramento do Fórum das Migrações, organizado pelo PS e criticou aquela que diz ser a visão "egoísta" do PSD sobre a imigração.

"Rejeitamos e rejeitaremos sempre aquilo que é uma imigração, que parece ser proposta agora pelo líder do PSD, que é a imigração "à la carte", ou proposta pelo engenheiro Carlos Moedas, que é "voltemos às quotas". Não. Para o caso de terem estado distraídos, nós terminámos mesmo com as quotas na lei da imigração e terminámos", declarou a também secretária nacional socialista.

"Portugal pode e deve acolher o mundo e Portugal não é o "orgulhosamente sós". Portugal é o "orgulhosamente nós"", alegou Ana Catarina Mendes.

A ministra dos Assuntos Parlamentares referiu ainda a revisão constitucional, que está a ser discutida no Parlamento, para sublinhar que nenhuma alteração poderá pôr em causa os direitos dos imigrantes.

"Há um processo de revisão constitucional na Assembleia da República e é bom recordar que a nossa Constituição tem no seu artigo 15 aquilo que são os direitos e os deveres dos estrangeiros ou apátridas que aqui chegam. Não há nenhum projeto de lei que ponha em causa a igualdade de tratamento de estrangeiros e apátridas", frisou.

Neste fórum dedicado ao tema das migrações, a governante declarou ainda que os dois centros de acolhimento e capacitação de migrantes já anunciados, para garantir formação profissional a quem chega ao país, deverão entrar em funcionamento até ao final de junho.