Governo promete "ajustamentos" para garantir que os pensionistas não saem prejudicados

O Governo garante que, "caso seja necessário," haverá "ajustamentos" para garantir que os pensionistas não saem prejudicados pelo pagamento faseado das pensões.

"O compromisso que assumimos é que, caso seja necessário, será ajustado o valor da atualização em 2023 para garantir sempre que o resultado do valor final da inflação em 2022 é completamente cumprido e assegurado no valor da soma das duas prestações" clarificou a ministra do Trabalho e da Segurança Social, em resposta a críticas do PSD.

A ministra Ana Mendes Godinho referiu, logo a abrir a sua intervenção, que está hoje a decorrer o pagamento de 125 euros a 1. 600 de portugueses que classifica como "a operação de maior dimensão de pagamento num mês."

"Este é um tempo em que temos de responder à emergência do momento mas também garantir uma estratégia de médio prazo," sublinhou a ministra do Trabalho e da Segurança Social destacando as prioridades do Acordo de Rendimentos e Competitividade assinado com os parceiros sociais: "valorização dos jovens, valorização dos salários e a prioridade dada à inclusão social e ao combate à pobreza."

Apesar de a ministra vincar que esta proposta traduz o "maior investimento no Orçamento da Segurança Social," o PSD denunciou que aumentou o número de pessoas com rendimento mensal que as colocam em risco de pobreza: "é um Orçamento de meias verdades e empobrecimento," acusou a deputada do PSD Ofélia Ramos.

"O combate à pobreza tem sido uma prioridade para o Governo," respondeu a ministra que contabiliza 440 mil pessoas que foram retiradas da situação de pobreza.

"Não queremos uma estratégia de paliativos ou caridade," afirmou a ministra.

Numa referência ao estado da Segurança Social, Ana Mendes Godinho detalhou os números sobre a contribuição de trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social: "em 2015, 110 mil pessoas contribuíam para a segurança social, hoje são 530 mil pessoas. Passou de 3% para 12% o número de pessoas que participam ativamente no mercado de trabalho e descontam para a segurança social."

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, está a ser a ouvida numa audição conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito do debate do Orçamento de Estado para 2023.

A proposta orçamental vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.