Ministra da Agricultura em isolamento após contacto com infetado

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Lusa

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, está em isolamento depois de ter tido contacto com uma pessoa infetada.

"A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, encontra-se em isolamento profilático, após ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19", lê-se num comunicado.

"A ministra, que não apresenta quaisquer sintomas, realizou o teste à Covid-19 e obteve resultado negativo, mas irá manter-se em isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde", acrescenta a nota

A governante ficará a cumprir as atividades executivas em teletrabalho.