Ministra da Defesa anuncia "pacote mais importante de apoio militar que Portugal deu à Ucrânia"

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, reforçou, esta quarta-feira em Bruxelas, a ajuda à Ucrânia, anunciando o "pacote mais importante de apoio militar que Portugal deu" ao país.

"Portugal fez o que tem feito desde o início: apoia na medida das suas capacidades e em função dos pedidos da Ucrânia. Estamos a coordenar os nossos esforços para continuar a apoiar à Ucrânia. Pude anunciar aqui o pacote mais importante de apoio militar que Portugal deu à Ucrânia e que inclui, como sabem, os 3 carros de combate Leopard 2, no quadro de um plano que prevê também a reparação dos nossos carros de combate. Permite que continuemos a cumprir a ajuda internacional sem que isso comprometa as nossas capacidades. Um apoio muito significativo sem comprometer as nossas capacidades de nos defendermos também", revelou Helena Carreiras depois de uma reunião dos ministros da NATO, na sede da aliança, na Bélgica.

À saída da reunião, a responsável pela pasta da Defesa disse ter registado "uma clara unidade e coesão" no apoio à Ucrânia.

"Trata-se não apenas de enviar equipamentos mas de pensar em toda a logística necessária para que esses equipamentos funcionem e ajudem os ucranianos a defender-se da invasão brutal da Rússia", explicou a ministra da Defesa.

Além disso, a ministra voltou a reconhecer que há "falta de munições no geral" e que os países estão desenvolver esforços para incentivar a produção.

"Oferecemos aquilo que podemos. Como não produzimos munições, não estamos a colaborar", garantiu.

Sobre o PIB, sublinhou que Portugal está a cumprir aquilo com que se comprometeu e que o Governo quer atingir os 2% até ao final da década.

"A dimensão financeira é importante para todos os países. A nossa participação em missões internacionais, a forma como ajudamos a proteger a Aliança Atlântica tem de ser levada em conta. Sessenta por cento destas missões são no âmbito da NATO, mas temos também no âmbito da União Europeia", acrescentou Helena Carreiras.

