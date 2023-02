Ministra da Defesa confirma "escassez" de munições e envio de Leopard 2 para a Ucrânia "até final de março"

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras © António Pedro Santos/Lusa

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, reafirmou esta terça-feira o compromisso de apoio à Ucrânia por parte de Portugal e anunciou os últimos apoios do país, como os tanques Leopard 2 que devem chegar "até ao final de março".

"Não voltei a anunciar novas doações, o primeiro-ministro já o fez. Vamos procurar que os Leopard 2 cheguem à Ucrânia até final de março. Temos tido conversas com a Alemanha para garantir que este esforço coletivo é efetivo. Acabei de ter uma conversa com o meu homólogo alemão e vamos ter uma visita técnica para avaliar os meios. Isto é muito importante e com este plano e articulação vamos conseguir cumprir o objetivo de ter os nossos carros de combate preparados", explicou Helena Carreiras depois de uma reunião, em Bruxelas, com os ministros da Defesa da Aliança Atlântica.

Para a responsável pela pasta da Defesa, "tempo salva vidas" e, por isso, é importante que todos os países ajudem a Ucrânia de forma mais célere.

"É preciso coordenar mais e melhor com maior coordenação no transporte, no treino, manutenção. Amanhã temos uma segunda reunião importante à margem, que é justamente dos países que contribuem para este esforço de guerra na Ucrânia com carros de combate", defendeu a ministra da Defesa.

Além disso, confirmou que Portugal também é um dos países que tem escassez de munições. Um problema para o qual o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou na segunda-feira, uma vez que a guerra na Ucrânia "está a esgotar as reservas dos aliados".

"Todos os países sentem essa escassez, foram décadas de desinvestimento na Defesa. É por isso que é ainda mais importante que nos coordenemos nesse esforço de produção industrial", acrescentou.

