Ministra da Defesa garante que Lei de Programação Militar está "quase" pronta

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras

Por Rita Carvalho Pereira 13 Janeiro, 2023 • 15:21

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, garantiu, esta sexta-feira, que a Lei de Programação Militar está "quase" pronta.

A governante foi questionada sobre o tema pelos jornalistas, ao início desta tarde, à margem da cerimónia de encerramento das comemorações do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que teve lugar na Base Aérea N.º 1, em Sintra.

Acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou para a ministra a tarefa de responder às questões da comunicação social, Helena Carreiras assegurou que a legislação está para breve.

"Está quase, quase, quase. Está tudo bem encaminhado", garantiu a ministra da Defesa.

A Lei de Programação Militar, o instrumento legal de planeamento dos gastos em armamento e equipamento militar, deveria estar já em vigor, desde o início deste ano. No entanto, a legislação não deu, sequer, ainda entrada no Parlamento, onde deveria ter chegado, de acordo com o que havia sido anunciado pela ministra, até ao final de 2022. A situação, de acordo com o jornal Expresso, estará a causar mal-estar entre o Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas.