Ministra da Justiça garante que Governo está "coeso e dinâmico"

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro

Por Cátia Carmo 29 Dezembro, 2022 • 10:48

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, garante que o Governo está "coeso e dinâmico" apesar de todas as demissões e sinais de instabilidade.

"Há um antes e um depois de Pedro Nuno Santos na área da habitação e na área da ferrovia e é muito importante que se diga isto. O Governo continua a ser coeso e dinâmico, com vontade de fazer coisas e com muitas coisas concretizadas. Pusemos, na área da justiça, a funcionar o MENAC, fizemos um reforço histórico na Polícia Judiciária, estamos a dar um passo, também histórico, do edificado dos prisionais e temos na calha uma reforma da justiça administrativa", sublinha Catarina Sarmento e Castro à CNN Portugal.

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou na quarta-feira à noite a demissão do cargo ao primeiro-ministro, António Costa, que a aceitou.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos explicou que "face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão", já aceite pelo primeiro-ministro António Costa.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu na terça-feira a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.