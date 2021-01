Ministra da Justiça vai ser ouvida no Parlamento esta quinta-feira

A ministra de Justiça, Francisca Van Dunem © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprova audição de Francisca Van Dunem já para esta quinta-feira. Sem oposição, a primeira comissão aprovou a audição da ministra Francisca Van Dunem no parlamento e com celeridade. A ministra vai dar explicações aos deputados esta quinta-feira às 17h.

Na reunião desta manhã, o PSD apresentou um requerimento a propôr que a ministra fosse ouvida depois do plenário, inclusive o presidente da comissão, Luís Marques Guedes, confirmou que já tinha falado com a ministra previamente e que tinha ficado pré-agendado para esta quinta-feira.

Van Dunem vai prestar esclarecimentos numa altura que tem estado debaixo de fogo com a questão da nomeação do procurador europeu José Guerra, inclusive com pedidos de demissão da parte de partidos como PSD, CDS e Chega.