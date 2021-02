Ministra da Saúde garante que Governo "sempre usou medidas proporcionais"

A ministra da Saúde, Marta Temido © José Sena Goulão/Lusa

Por Lusa 11 Fevereiro, 2021 • 16:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde disse esta quinta-feira que o Governo "sempre usou medidas proporcionais" para combater a pandemia de Covid-19 e garantiu que nunca foram manipulados dados, tendo sido "totalmente sério quanto às dificuldades e incertezas".

"O Governo sempre usou as medidas proporcionais face àquilo que eram as necessidades de combate à pandemia. Não temos qualquer obstinação ou qualquer intenção de manipular dados, temos intenção de falar claro e de ser totalmente sérios quanto às dificuldades e incertezas que temos em cada momento", afirmou Marta Temido no parlamento no final do debate sobre o relatório referente ao estado de emergência de 08 a 15 de janeiro.

Num debate marcado por fortes críticas dos partidos da oposição, nomeadamente do PSD, sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, economia e escolas, a ministra da Saúde sublinhou que o executivo antecipou "cenários cobertos de incerteza".

"Não sabemos que mais variantes teremos de enfrentar", alertou a ministra, lembrando o reforço dos profissionais de saúde, instalações e equipamentos.

Sobre o plano de vacinação em curso, Marta Temido afirmou que "não está ao nível da linguagem que tem sido utilizada para o caracterizar", frisando que a melhor forma de respeitar a saúde mental dos portugueses é "falando com verdade e honestidade" e "não ceder a populismos, à demagogia e linguagem ofensiva".

A ministra disse ainda que 436 mil portugueses foram vacinados contra a Covid-19 até quarta-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19