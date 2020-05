Ministra da Saúde garante respeito da lei, mas admite auditoria a compras

Marta Temido © Tiago Petinga/Lusa

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que, "se houver algo auditável" em contratos por ajuste direto, tal será feito pelas "instâncias próprias", garantindo que os procedimentos respeitaram a lei da concorrência e o "regime especial" devido à Covid-19.

"Se houver, nestes procedimentos algo que seja auditável mais tarde, as instâncias próprias fá-lo-ão", disse Marta Temido em Matosinhos, distrito do Porto, quando questionada por jornalistas sobre aquisições de materiais de proteção feitas com caráter de urgência mas previstas para 2021.

Afirmando desconhecer "detalhes" dos contratos que, de acordo com o Correio da Manhã, foram feitos com sete empresas por ajuste direto num montante global superior a 79,8 milhões de euros, a ministra referiu-se à definição de "um regime excecional e transitório" de compras para o período da pandemia de Covid-19, assegurando que as ações dos serviços foram feitas "no respeito de todos os princípios gerais dos direitos de concorrência e despesa pública".