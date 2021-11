Ministra diz que estava prevista remodelação no Governo e não quer ficar no cargo se PS ganhar as eleições

Francisca Van Dunem © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A ministra da Justiça revelou que esteve para sair do Governo no verão, altura em que esteve prevista uma remodelação. Francisca Van Dunem assegura mesmo que, caso o PS vença as eleições em janeiro, não volta a assumir a liderança da pasta da Justiça.

Em declarações ao jornal Público, Francisca Van Dunem afirma que estava combinado que sairia do Governo no final da presidência portuguesa da União Europeia, já que se esperava uma remodelação em seguida.

Esta declaração contraria o que António Costa tinha repetido várias vezes, quando se referia ao assunto, como a 3 de julho, por exemplo, poucos dias depois do fim do mandato de Portugal à frente dos 27. Nesse dia, o primeiro-ministro declarou que não estava prevista qualquer remodelação.

Em setembro, no final de um encontro com o vice-almirante Gouveia e Melo, o tema voltou a colocar-se, e António Costa repetiu que não estavam a ser preparadas alterações no Executivo, e acrescentou até que pensava que essa questão já tinha ficado esclarecida e ultrapassada em julho.

No entanto, a ministra da Justiça apresenta agora uma versão diferente. Francisca Van Dunem adianta que estava neste Governo até ao final da presidência portuguesa da UE, que terminou no final de junho. O acordo era este, salientou a governante que, cinco meses depois, se mantém no Executivo.

Se o PS vencer as eleições em janeiro, contudo, a ministra não integrará o próximo Governo. "A minha profissão não é esta", argumenta.