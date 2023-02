Ministra espera revisão de plano para decidir futuro do Hospital Militar de Belém

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse esta quarta-feira estar a aguardar que o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) reveja um plano de junho de 2022 para decidir as novas funções do antigo Hospital Militar de Belém.

"O EMGFA está a rever um plano, um apontamento que tinha entregue em junho de 2022, mas que precisa de ser atualizado", explicou Helena Carreiras aos jornalistas, em Viseu.

O antigo Hospital Militar de Belém foi remodelado para acolher um centro de apoio à Covid-19 - cujos custos provocaram polémica ao terem aumentado de 750 mil euros para cerca de 3,2 milhões - e, posteriormente, acolheu refugiados afegãos, mas está sem uso desde setembro.

"Neste momento, o que existe é o processo de transferência do Exército para o EMGFA e estou a aguardar a revisão de um plano que tem a ver com a futura utilização destas instalações", frisou a ministra.

Segundo a governante, serão avaliadas "várias utilizações, que podem envolver também outras entidades", mas aguarda o plano do EMGFA para tomar uma decisão.

"Logo que chegue o plano poderei avaliar devidamente as várias possibilidades", acrescentou.

O ex-ministro da Defesa João Gomes Cravinho, atual titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, foi hoje ouvido no parlamento sobre a polémica com os custos da reconversão do antigo Hospital Militar de Belém.

Questionada pelos jornalistas sobre as declarações de Gomes Cravinho, Helena Carreiras disse não ter "nada a dizer sobre esse assunto".

"Estou aqui, nem sequer ouvi as declarações, não tenho nada a comentar sobre isso", afirmou.

A ministra da Defesa está hoje em Viseu a acompanhar as atividades do Estado Maior General das Forças Armadas "Alista-te por um dia" e "Portugal e Forças Armadas", no âmbito do programa de divulgação das Forças Armadas.