Ministro admite que uso do SIRESP "tem de ser melhorado" para evitar dificuldades

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 31 Julho, 2022 • 14:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, reforçou este domingo que é necessário um "uso melhorado" do sistema SIRESP para contrariar as dificuldades que têm sido sentidas no terreno.

"Tem sido identificado que tem havido, por vezes, um uso que tem de ser melhorado, nomeadamente o uso por tempo muito demorado da rede, isso cria obstáculos à entrada de outros operadores", assinalou o governante em declarações aos jornalistas à margem de uma visita aos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande.

Questionado sobre a utilização de telemóveis pessoas por parte dos bombeiros para comunicações durante o combate aos incêndios das últimas semanas, José Luís Carneiro assinalou que essa iniciativa foi "espontânea e por livre vontade".

"Queriam corresponder rapidamente, naturalmente, às situações com que estavam ser confrontados", assinalou, referindo-se aos operacionais no terreno.

"Fundamentalmente, todos concorrem para o mesmo objetivo, que é garantirmos uma rede de comunicações segura e resiliente e é isso que tem vindo a ser feito, em conjugação de esforços, entre todas as entidades", garantiu.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclareceu na sexta-feira que a rede de comunicações SIRESP teve "constrangimentos pontuais" durante os incêndios em Leiria este mês, que foram "colmatados" rapidamente.

"No período temporal em que ocorreram três incêndios de grande dimensão no distrito de Leiria, foram reportados à ANEPC constrangimentos pontuais na rede SIRESP, motivados por uma sobrecarga da rede devido a uma deficiente utilização da mesma, e não associados a qualquer problema da estrutura da rede", referia a ANEPC numa informação enviada à Agência Lusa.

A ANEPC explica também que, antevendo possíveis constrangimento a nível de comunicações, foi pré-posicionada no distrito uma viatura de comunicações do SIRESP e que os constrangimentos terminaram assim que foi ativada.