Ministro da Cultura junta-se a portugueses em Maputo e destaca riqueza da diversidade

Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, durante entrega de prémios no final das provas de atletismo alusivas ao Dia 10 de junho, organizadas pela Associação Portuguesa de Moçambique, 10 de junho de 2023. O ministro da Cultura foi um dos membros do Governo que esteve hoje em contacto direto com as comunidades lusófonas, em diferentes pontos do mundo, durante as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. LUÍSA NHANTUMBO/LUSA

© LUSA