Ministro da Defesa? Rio pede demissão de "quem colocou na praça pública" exoneração do chefe da Armada

O presidente do PSD, Rui Rio

Por Francisco Nascimento com Lusa 30 Setembro, 2021 • 14:53

Rui Rio entende que o responsável pela alegada exoneração do chefe do Estado Maior da Armada (CEMA) tem de pedir a demissão. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, e sem nunca referir nomes, o líder do PSD explicou que as Forças Armadas não mereciam ser humilhadas na praça pública.

"Quem colocou esta matéria na praça pública contribuiu para o desprestígio das Forças Armadas, numa altura em que saíram prestigiadas pela atuação muito positiva do vice-almirante Gouveia e Melo. Relativamente à exoneração do CEMA, carece de uma explicação", disse.

Rui Rio sublinha que quando se perceber "quem colocou tudo isto na praça pública, seja o ministro ou outra pessoa, tem que se demitir".

Na terça-feira à noite, fontes ligadas à Defesa Nacional disseram à agência Lusa que o Governo iria propor ao Presidente da República a exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, cargo que ocupa desde 2018, tendo sido reconduzido para mais dois anos de mandato com início em março deste ano.

A agência Lusa noticiou também que o vice-almirante Gouveia e Melo, que coordenou a equipa responsável pelo plano de vacinação nacional contra a Covid-19, era o nome que o Governo iria propor para substituir o atual chefe do Estado-Maior da Armada.

Marcelo Rebelo de Sousa falou, depois, em três equívocos, para explicar que o almirante Mendes Calado vai deixar o cargo, "mas não agora", lembrando que a decisão é sempre do Presidente da República.

"Há um momento adequado para falar de substituição, que não é este", declarou.