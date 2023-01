Ministro da Saúde não vê razão para que universidades privadas não abram cursos de medicina

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

"Não há nenhuma razão para que esteja vedada às universidades privadas a abertura de cursos de medicina." A frase é do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no dia em que o Público noticia que a Universidade Fernando Pessoa, no Grande Porto, irá ter um mestrado integrado em Medicina.

O jornal explica que o curso de Medicina, a ser lecionado naquela universidade privada, será realizado em parceria com um hospital da própria instituição, localizado em Gondomar.

Questionado pelos jornalistas, à margem da cerimónia que assinalou o aniversário do Infarmed, o ministro da Saúde elogia o facto de Portugal ter cursos de medicina em instituições privadas e lança o desejo de ver serem abertos cursos na mesma área de estudo em instituições públicas.

"Vejo com muitos bons olhos a possibilidade de haver novos cursos públicos, sobretudo em localizações onde a presença desses cursos pode ajudar a atrair profissionais", dando o exemplo de Évora, Vila Real ou Aveiro.