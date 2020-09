Ministro da Educação diz que cabe aos médicos avaliar que professores devem ter atestado

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues © Orlando Almeida/Global Imagens

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta segunda-feira que cabe aos médicos avaliar que professores pertencem a grupos de risco, com direito a baixa, mas o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar tem opinião diferente e não concorda com esta posição. Para Rui Nogueira, nem todos os professores nesta condição devem ter direito a baixa, mas todos devem ter direito a faltar e a receber salário. O representante da associação defende que esta não é uma questão que diga apenas respeito aos médicos.

"Não tem a ver com atestado médico, ou melhor, aquilo que se pretende é o efeito de justificação de faltas sem perda das regalias que o trabalhador tem, é isso que está em causa e deve ser garantido. Estamos em estado de contingência, numa pandemia, há um conjunto de circunstâncias que, com certeza, justificam uma atitude política que justifique as perdas de regalias dos trabalhadores de uma forma abrangente", explicou Rui Nogueira, em declarações à TSF.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar considera que, se o Governo não alterar as regras, estes médicos vão ser inundados de pedidos de consultas de avaliação.

"Nesse caso tem de haver consulta médica, como é natural. É redundante dizer que doentes diabéticos com mais de 60 anos, mesmo controlados, e que sejam professores não devem ir trabalhar. É uma medida política porque, em condições normais, não se justifica um atestado médico e o diabético pode trabalhar. Aliás, é desejável que trabalhe", afirmou o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.

O Sindicato Independente dos Médicos já tinha avisado, na semana passada, que os profissionais de saúde não vão passar baixas fraudulentas para que os professores possam ter direito a salário sem trabalhar durante mais de 30 dias. No entanto, esta segunda-feira, o ministro da Educação afirmou, em declarações à TVI, que a decisão é apenas dos médicos.

"Na sua independência cabe também aos médicos atuarem e, utilizando outro regime em função do seu critério, poderem dotar esses trabalhadores para terem baixa médica ou este regime excecional que permite a todos os trabalhadores do público e do privado, independentemente de serem professores, assistentes operacionais ou qualquer outra profissão que não lhes permita efetuar teletrabalho, terem essa garantia de faltas justificadas", defendeu Tiago Brandão Rodrigues.

O responsável pela pasta da Educação admite que cada professor só pode ser substituído depois de apresentar uma declaração ou atestado médico.

"Só podemos substituir os professores a partir do momento em que eles apresentem o respetivo atestado médico ou declaração médica. Não podemos, preventivamente, substituir sem haver o pedido expresso dos professores", acrescentou o ministro da Educação.