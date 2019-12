Ministro do Ambiente desvaloriza posição de Portugal no ranking climático

João Pedro Matos Fernandes é o atual ministro do Ambiente e da Ação Climática © Gerardo Santos/Global Imagens

O ministro do Ambiente desvalorizou esta terça-feira em Madrid a queda de Portugal no 'índice de desempenho das alterações climáticas' divulgado na COP25, considerando que "são dados de 2017", um ano em que houve uma grande seca.

"Todos nós sabemos já há muito tempo que, para as emissões de 2017, Portugal teve um ano mau", disse João Pedro Matos Fernandes num encontro com os jornalistas portugueses à margem de uma reunião da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP25).

O responsável governamental explicou que esse "foi o ano dos incêndios, mas, sobretudo, foi o ano da seca", porque os incêndios são um "fenómeno invulgar" que não são contabilizados como todas as outras emissões.

O 'índice de desempenho das alterações climáticas' (CCPI) publicado pela Germanwatch, o Instituto NewClimate, e a Climate Action Network International é publicado anualmente e avalia a execução na proteção ambiental em 56 países e a União Europeia, responsáveis por mais de 90% das emissões de gazes de efeito de estufa.

Segundo o relatório para 2020, desse índice Portugal está em 25.º lugar, tendo caído oito posições em relação ao anterior, e baixa do grupo de países com uma "posição alta" para o de "desempenho médio".

"O desempenho do país diminuiu em quase todas as categorias, com exceção da Política Climática, onde o país continua a ser classificado como alto", conclui o relatório, que reconhece que, "em 2017, o país foi atingido por graves incêndios florestais e, como resultado de sucessivos anos de secas, as centrais hidroelétricas estão a ficar sem água, levando a um aumento na utilização de centrais que funcionam com combustíveis fósseis".

"Tenho a certeza absoluta de que no próximo ano os dados vão ser muito diferentes", garantiu Matos Fernandes, acrescentando que o país vai "voltar a ter o lugar destacado" que tinha até agora.

Presidente da cimeira refere que o mundo espera soluções

A presidente da Cimeira do Clima (COP25), a chilena Carolina Schmidt, advertiu esta terça-feira que o mundo está "a olhar" para o encontro, que negoceia pontos essenciais do Acordo de Paris e espera "soluções concretas".

Schmidt falava durante a inauguração do painel de alto nível da cimeira em que participam ministros e presidentes e no qual os países darão o último impulso nas negociações para aplicar o Acordo de Paris, consensualizado em 2015.

"O mundo está a olhar e espera soluções concretas da nossa parte, a crise climática é uma realidade e os cidadãos do mundo inteiro sabem-no, estão a vivê-la agora. Cada medida que tomamos é um passo de esperança, o planeta precisa de nós unidos e mais comprometidos do que nunca", declarou.

A ministra do Meio Ambiente do Chile, que preside a esta cimeira, reafirmou a urgência de entender que "só juntos" os países podem "fazer frente ao maior desafio comum" que enfrentam.

"Convido-vos a serem parte da solução, desta mudança de rumo para tornar real a esperança de um planeta melhor, porque hoje é tempo de atuar", sublinhou a presidente.

Desde que Schmidt recebeu a presidência da Cimeira na semana passada, tem insistido que o país dirige este encontro em representação da América Latina e do Caribe, países em desenvolvimento que enfrentam "urgências ambientais, sociais e económicas diferentes das dos países desenvolvidos".

"Vimos com a voz de 50 milhões de cidadãos da nossa região, de comunidades inteiras que estão a sofrer severamente os efeitos da mudança do clima, as secas, as inundações (...), que estão a assolar os nossos territórios e a nossa gente", lamentou.

A ministra recordou que os efeitos das alterações climáticas "afetam com maior força as comunidades vulneráveis" e "multiplicam as iniquidades preexistentes", pelo que a sua presidência estará centrada "numa ação climática justa".

"É a voz da esperança que trazemos a esta COP para que nos permita alterar o rumo", assegurou.