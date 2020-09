Ministro do Ambiente garante "oferta plena" nos transportes públicos no início das aulas

© LUSA

O ministro do Ambiente garante que vai existir oferta plena nos transportes públicos, a partir de dia 14, aquando da reabertura das escolas. A informação é avançada por João Pedro Matos Fernandes no podcast do PS "Política com Palavra".

"Vamos ter oferta plena [nos transportes públicos a partir da reabertura das escolas] (...) mesmo sabendo que a procura vai ser inferior a esses 100%", assegura.

No mesmo podcast, Matos Fernandes deixa dois apelos: um para que se reduza o plástico de uso único e outro para que não se atirem as máscaras para o chão. O ministro adianta ainda que está a ser preparada uma campanha de apelo à utilização de máscaras reutilizáveis.

Ainda na senda dos objetos de uso único, Matos Fernandes avança que está em estudo a existência de uma taxa sobre as embalagens descartáveis de take-away a incidir sobre o consumidor. "A vir a existir essa taxa, é sobre o consumidor, que vai deixar de levar de borla aquela embalagem, com o objetivo de levar a sua embalagem a partir de casa", sustenta.

Outra das mudanças com as quais o ministério quer avançar é a eletrificação do setor de e-commerce: "Queremos eletrificar toda a frota [de e-commerce], e estamos a falar do incentivo direto à substituição de veículos de combustão por veículos elétricos."