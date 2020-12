Ministro do Ambiente garante que albufeiras "estão a ser geridas" para evitar novas cheias

© Mário Cruz/Lusa

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garante que Portugal está preparado para evitar uma repetição do cenário de cheias como as que aconteceram há um ano no rio Mondego.

Em dezembro de 2019, dois diques do rio colapsaram em Montemor-o-Velho e várias localidades foram evacuadas por precaução devido à subida das águas.

Um ano depois, e com a depressão Dora já a fazer-se sentir sobre o território português, Matos Fernandes garante que "as albufeiras estão a ser geridas" para que não volte a acontecer uma situação como a do Mondego.

O boletim relativo à quantidade de água nas albufeiras portuguesas foi publicado esta quinta-feira e o ministro diz ter lido títulos que alertavam que "nas bacias hidrográficas do Norte reduziu-se a água disponível".

Matos Fernandes reconhece que, de facto, reduziu-se a quantidade de água disponível, mas acrescenta que tal foi feito "de propósito".

"Sabemos que vai chover e temos de ter capacidade de encaixe", alerta o governante. "Onde não podemos fazer isso é nas albufeiras do Sul onde, de facto, a quantidade de água disponível aumentou nos últimos dias."

Espanha "cumpriu muito bem" gestão do Tejo

Do Mondego para o Tejo, João Pedro Matos Fernandes garantiu que, sobre este último, não há nenhum constrangimento entre Portugal e Espanha, depois de desentendimentos entre os dois países ao longo dos últimos meses que levaram à realização de reuniões trimestrais. O governante garante que, este ano, Espanha teve um comportamento exemplar: "Foi um ano sem mácula, sem falha."

Este ano "correu tudo muito bem" e o Tejo não teve qualquer problema "de qualidade nem quantidade de água".

A gestão dos rios internacionais "tem sido absolutamente norma e regular, Espanha cumpriu muito bem", elogia.

O ministro do Ambiente a da Ação Climática visitou, esta manhã, o metro dos Olivais, em Lisboa, para inaugurar o sistema de pagamento contactless: a partir de agora vai ser possível pagar os títulos de transporte nas máquinas de Multibanco, através da funcionalidade sem contacto.