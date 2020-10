Ministro Manuel Heitor infetado com Covid-19. Governo está a ser testado

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com Covid-19 © Mário Cruz/Lusa

Por Teresa Mota 12 Outubro, 2020 • 01:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com Covid-19. Este é o primeiro caso no Governo.

Em nota enviada às redações, o gabinete do primeiro-ministro confirma que ao fim da tarde de domingo, "o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo" à Covid-19. A nota adianta ainda que o ministro "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

Todos os ministros que estiveram reunidos com António Costa na passada quinta-feira "estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES", garante o Governo que acrescenta que os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados.

O ministro esteve com o Presidente da República há uma semana, no Encontro "Construir o Futuro de Portugal - Um Compromisso Social" - Pacto de Regime para a Ciência e Inovação, realizado no Antigo Picadeiro Real, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA DO GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO:

"Ontem ao fim da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à COVID 19. Não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES.

Os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19