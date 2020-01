Ministro garante que não há sinais do Movimento Zero nas Forças Armadas

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho © Paulo Cunha/Lusa

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, não encontra sinais de grupos como o chamado Movimento Zero nas Forças Armadas. Durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, esta quarta-feira, o ministro desvalorizou a situação.

O Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas tem vindo a alertar para o aparecimento de grupos com semelhanças ao Movimento Zero, por exemplo, na Marinha.

João Gomes Cravinho foi questionado pelo Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, sobre o surgimento destes movimentos inorgânicos nas Forças Armadas, em protesto pela falta de resposta do poder político, mas afirmou que os mesmos são "praticamente inexistentes".

"Tenho vistos referências na imprensa sobre o aparecimento de movimentos tipo Zero nas Forças Armadas, mas é só na comunicação social. Não o sinto nas Forças Armadas. Francamente, são praticamente inexistentes", disse João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa Nacional rejeita a existência de movimentos inorgânicos nas Forças Armadas 00:00 00:00

O ministro da Defesa considera que "as atitudes de se esconderem atrás do anonimato", que caracterizam este tipo de movimentos inorgânicos, "não correspondem à forma de ser dos militares" portugueses.

Apesar disso, o governante admite que "há trabalho a fazer" e que é preciso melhorar "as condições dos nossos militares".