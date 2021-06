Ministro pede "recato e sensibilidade" aos envolvidos na reestruturação da TAP

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por TSF com Lusa 15 Junho, 2021 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, pediu esta terça-feira "recato" a todos os envolvidos no processo da TAP depois de já ter escrito, no Twitter, que está "indignado", com um vídeo que está a circular na Internet e no qual participam dois trabalhadores com responsabilidades nos recursos humanos da TAP, que referem estar em Madrid a recrutar pessoal para a transportadora.

Em Faro, durante o lançamento da nova base aérea da easyJet, o ministro sublinhou que o processo de reestruturação da companhia aérea é "muito complicado", pelo que todos os envolvidos devem ter "recato e sensibilidade para a situação difícil que milhares de pessoas estão a passar".

Há "perda de emprego e perda de salário, numa situação que é crítica, complexa e demasiado difícil de gerir, pelo que era importante que todos, nas suas funções, tivessem recato e sensibilidade", insistiu o governante sem querer adiantar-se mais no discurso.

Pedro Nuno Santos defende "recato e sensibilidade". 00:00 00:00

Assinalando que não é "gestor da empresa", Pedro Nuno Santos realça que a TAP já anunciou a abertura de um inquérito "com eventuais consequências disciplinares".

"Temos de esperar, isso é um trabalho que é agora da gestão da empresa", atirou.

Em causa está um vídeo publicado na página do Facebook João Falcato, trabalhador da TAP com responsabilidades na área dos recursos humanos da Manutenção & Engenharia da TAP, no qual surge acompanhado pelo diretor de recursos humanos da companhia aérea, Pedro Ramos, afirmando que se encontram em Madrid, Espanha, a recrutar pessoas para a TAP Madrid, para a área de carga.

Entretanto, o Conselho de Administração da TAP decidiu abrir um inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis aos dois responsáveis dos recursos humanos que aparecem no vídeo publicado nas redes sociais.