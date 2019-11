Ministro rejeita que manifestação da PSP e GNR seja contra o programa do Governo

© Mário Cruz/Lusa

Por Gonçalo Teles 19 Novembro, 2019 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna rejeita que a manifestação da PSP e da GNR, marcada para esta quinta-feira, seja contra o programa do Governo. "Não tem nada a ver com isso", garantiu quando questionado pelos jornalistas, à margem da cerimónia de aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Pub Pub

Eduardo Cabrita preferiu destacar que o direito à manifestação é "democrático" e saudou o bom relacionamento com os sindicatos.

Pub Pub

"Quer os sindicatos, quer a Associação dos Profissionais da Guarda, manifestaram inteira disponibilidade em trabalhar na agenda de acompanhamento da execução e preparação da lei de programação de investimentos, no programa plurianual de admissões - que garante o rejuvenescimento das forças de segurança - que vai existir pela primeira vez e no desbloqueamento das carreiras", destacou o ministro.

A atualização de salários e suplementos são algumas das razões que ficaram por resolver na anterior Legislatura e que vão levar policias e militares às ruas. A marcha entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República tem início marcado para as 16h.