Ministros dos Negócios Estrangeiros e Defesa iniciam esta 2.ª feira visita de dois dias ao Gana

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho © Ampe Rogério/Lusa

Por Lusa 03 Julho, 2023 • 06:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra da Defesa, Helena Carreiras, iniciam esta segunda-feira uma visita de dois dias ao Gana, onde participarão numa reunião conjunta com os homólogos ganeses.

Na agenda da visita conjunta ao Gana, Gomes Cravinho e Helena Carreiras vão reunir-se com os homólogos Shirley Ayorkor Botchwey e Dominic Nitiwul.

A reunião, em formato "2+2", será "uma oportunidade para discutir a situação no Sahel e no Golfo da Guiné, bem como para debater a cooperação regional e internacional, incluindo no plano bilateral, mas também no âmbito da União Europeia e das Nações Unidas", explicaram os ministérios em comunicado.

Durante a visita, os dois governantes serão ainda recebidos pelo Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, em audiência na capital do país, Acra.

Os dois ministros vão ainda ser recebidos pelo navio da Marinha Portuguesa NRP Setúbal, que está de passagem pelo Gana no âmbito da missão Mar Aberto, irão visitar o Kofi Annan International Peacekeeping Traning Centre.

O chefe da diplomacia portuguesa seguirá o seu périplo por outros dois países africanos, passando por Costa do Marfim e Burkina Faso até quinta-feira.