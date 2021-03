Ministros europeus do Trabalho discutem Pilar Social e políticas de igualdade

Ana Mendes Godinho © LUSA

Os ministros do Trabalho da União Europeia (UE) discutem esta segunda-feira o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e políticas de igualdade, numa videoconferência dirigida a partir de Bruxelas pela presidência portuguesa.

As ministras de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vão dirigir "um debate de orientação sobre o plano de ação, centrando-se no objetivo geral de implementar ainda mais o Pilar Europeu dos Direitos Sociais", segundo a agenda divulgada pelos serviços do Conselho.

Os 27 ministros da UE discutirão as ações que poderão ser tomadas a nível nacional para atingir as principais metas do plano de ação apresentado pela Comissão Europeia: ter 78% da população da UE empregada até 2030, pelo menos 60% dos trabalhadores com ações de formação todos os anos e menos 15 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão social.

Os ministros vão também debater o fortalecimento das "políticas ativas do mercado de trabalho em resposta à crise provocada pela pandemia" de Covid-19 e o reforço das políticas de igualdade, não-discriminação e diversidade, como "uma prioridade política" dos 27 Estados-membros da UE.

Neste âmbito, será dada "particular atenção aos aspetos de política social e de emprego nos planos de recuperação e resiliência que estão a ser elaborados" pelos governos do bloco comunitário e que deverão ser entregues até 30 de abril de 2021.

A videoconferência informal dos ministros do Trabalho e da Política Social da UE tem início às 09h30 de Bruxelas (08h30 de Lisboa) e decorre até às 18h00 de Bruxelas (17h00 de Lisboa).